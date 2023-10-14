Genel Başkan Kahveci’den sert şiddet uyarısı!

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker’in ev sahipliğinde Maide Restoranda gerçekleşen Kocaeli Şubesi Temsilci toplantısına Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Ümit Turhan, Gökhan Şahin, Mustafa Köse, Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro Sen Şube Başkanı Cihat Çoban, KOÜ İşyeri Baş Temsilcisi Doç. Dr. Hüseyin Fatih Sezer, Türk İmar Sen İl Temsilcisi Kürşat Karadeli, Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Türk Eğitim Sen İki Nolu Şube Başkanı Kürşat Türkkan ve sendika temsilcileri katıldı.

İsrail vurgusu

Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bugün Kocaeli’de bölge toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Bazı kendini bilmezler kamunun gücünü kullanarak çalışanları tecrit altına alarak malum Sen’e zorunlu üyelik yapmaktadırlar. Bu da İsrail’in yaptığı gibi bir zulümdür” dedi. Kamu çalışanlarının sorunlarının çözümünde öncü olan sendikamız her alanda 7/24 çalışanın yanındadır. Sendikamsı yapıların parmak basmaya cesaret edemediği sorunlar hakkında idarelere yapmış olduğumuz resmi başvurular ve akabinde hukuki süreçleri başlatmakta Türk Sağlık Sen olarak hep öncü olduk. Sınırlarımıza yakın olan bölgede İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik, şiddete ve savaşa dönüşmüştür. Yaşananlara duyarsız kalmak mümkün değildir. Yaşan vahşeti lanetliyor kınıyoruz” dedi.

Memura zulüm

Başkan Çeker konuşmasının devamında, “ İsrail’in Filistinlere uygulamış olduğu zulmün benzerini kamu kurumlarında bazı kendini bilmezler Malum Sen (Sarı Sendika) ile birlikte kamu çalışanlarını mobing, yer değişikliği tehdidi, sürgün, görev tanımlarının dışında çalıştırma gibi buna benzer tehditler ile kamunun gücünü kullanarak çalışanları tecrit altına alarak Malum Sen’e zorunlu üyelik yapmaktadırlar. Bu da İsrail’in yaptığı gibi bir zulümdür. Türk Sağlık Sen olarak Şube Başkanı, Yönetim Kurulu, İl Temsilcisi, İlçe Temsilcisi, İş Yeri Temsilcisi, Üyesi ile birlikte daha çok çalışarak sendikamızı yetkili sendika yaparak kamu çalışanlarının yaşamış oldukları zulme son vereceğiz. Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bugün Kocaeli’ye geldi. Kendisinin huzurunda hep birlikte yetkiyi alabilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Fedekarlığı unutturmayız

Başkan Ömer Çeker’in ardından konuşma yapan Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise yaptığı açıklama da, “Her zor şartlarda sağlık çalışanlarının nasıl fedakârca hizmet verdiğini hepimiz gördük. Onların yaşadığı sorunların tamamını çözmeliyiz. Sağlık çalışanlarına ihtiyaç olamadığı bir zaman yoktur. Pandemi döneminde hiçbirimiz dışarı çıkamadık. Sadece o zaman doktor, hemşire, kamu çalışanları çıktı. O dönem çok fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sadece alkışla sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz. 6 Şubat Depreminde de yanı şekilde çadırlarda hizmet verdiler halen daha vermeye devam ediyorlar. Bu ülkenin sağlık filosu güçlüyle bu Türk krizleri aşması da o kadar kolay olur. Bu yüzden sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını unutmayalım ve unutturmayalım” dedi..

“HASTANELERE X-RAY UYGULAMASI”

Genel Başkan Önder Kahveci konuşmasının devamında, “ Biz sağlık çalışanlarının sorunların vakıfız. Günü birlik birtakım politikalarla bu sorunlarının çözülmeyeceğinin fakındayız. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet bu ülkeye yakışmıyor. Daha geçen gün Kocaeli’e 3 tane hekim arkadaşımıza şiddet uygulandı. Buradan sağlık bakanlığına çağrı yapıyorum. Artık sağlık çakışanlarının gündeminden şiddet konusunu çıkartmalıyız. Biz artık şiddet konuşmak istiyoruz. Gelin hep beraber eylem planı içerisinde şiddete karşı mücadele edelim. Alışveriş merkezlerine X-RAY cihazlarından geçmeden giremiyorsunuz. Ama hastanelere giriliyor silahlarla bıçaklarla. Hastanelere de koyalım X-RAY” diyerek bir öneri de bulundu.

“ŞİDDET UYGULAYANLAR SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMASIN”

Genel Başkan Kahveci, “ Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilere ceza verilmediği sürece bu işin bir caydırıcılığı olmaz. Bu yüzden yargı mensuplarına da çağrı yapıyoruz. Bu şiddet meselesini duymadığımız bir gün yok. Bunu artık nihayete kavuşturmamız lazım. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan her kimse sağlık hizmetlerinden acil durumlar haricinde yararlanmamalı. Sigorta sisteminden yararlanmasın. Bunu TBMM’de önerge olarak sunduk. İnşallah sağlık çalışanlarının gündeminde bu şiddet konusu çıkacak” dedi.

“YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDE ÜCRET”

Ay sonunda sağlık çalışanları ne kadar ücret alacağını bilsin. Kalıcı ve sürdürülebilir bir ücret politikasına ihtiyacımız var bizim. Negatif ücret politikası uygulanıyor. Böyle bir uygulama olabilir mi? Yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret talep ediyoruz. En düşük sağlık çalışanı ücreti bu rakamın üzerinde olmalıdır. İnşallah çalışanlarımızın sorunları çözülmesi konusunda gayretle çalışacağız.

Sağlık çalışanı sayısı yeterli değil. Avrupa standartlarında 4 hemşirenin yapmış olduğu işi bizim ülkemizde 1 hemşire yapıyor. Bunu Kocaeli’de ilk defa söylüyorum. Türkiye’de 40 saatlik çalışma saati tekrar değerlendirilip tekrar düzenlenmelidir. Uzun süre çalışma saatlerinden dolayı insanlar ailesine vakit ayıramıyor” dedi. .

Hazırlıkları yapıyoruz

Çalışma saatlerine yönelik konuşmasına devam eden Genel Başkan Kahveci, “ İş yaşam dengesinin kurulması lazım. Bu saatleri aşağıya çekelim. Çalışan arkadaşlarımızda ailesine vakit ayırabilsin. Daha fazla çalıştırıp daha fazla verim alalım değil. Daha az çalıştırıp daha fazla verim alabiliriz. Çalışma şartlarının iyileştirilmelidir. Çalışanlarının çalışma ortamlarını iyileştirmek lazım. Çalışlarımızın bu sorunlarını ne kadar aza indirirsek o kadar motivasyonu arttırırız. Bu konularla ilgili sendika olarak çok ciddi çalışmalarımız var. Toplu sözleşmelere ayrı hassasiyetle hazırlanıyoruz ve önemsiyoruz. Toplu sözleşmelerimiz 1 Ağustos ayı itibariyle başladı. Türkiye’nin en büyük toplu sözleşmesini yapıyoruz şu an. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Toplu sözleşme masasında yerimizi aldık ve bütün sorunlarımızı dile getirdik.” diyerek sözlerine son verdi. Ardından uzun yıllardır Gebze Fatih Devlet Hastanesi İşyeri Baş Temsilciliği görevinde bayrak değişimi yapan Abdurrahman Pınar’a teşekkür belgesi ve hediye takdimi sonrası soru cevap şeklinde program sonlandırıldı.