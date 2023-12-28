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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Dev Personel Alımı: 1071 Kişiye Yeni Fırsat

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Dev Personel Alımı: 1071 Kişiye Yeni Fırsat
Gençlik ve Spor Bakanlığı, büyük bir istihdam hamlesi yaparak 1071 sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceğini açıkladı. Bu gelişme, kamu istihdamı alanında önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, büyük bir istihdam hamlesi yaparak 1071 sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceğini açıkladı. Bu gelişme, kamu istihdamı alanında önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Resmi Gazete'de Yer Alan Karar

Yapılan resmi açıklamada, bu personel alımına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtiliyor. Bu gelişme, gençlik çalışanları için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Taşra Teşkilatlarına Yeni Gençlik Çalışanları

Açıklamada, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilecek yeni "gençlik çalışanları" için alımların yapılacağı vurgulanıyor. Bu adım, gençlerin istihdamına yönelik atılan önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor.

1071 Sözleşmeli Pozisyon Açığı

Bakanlık, boş bulunan gençlik çalışanı pozisyonları için toplamda 1071 kişilik bir istihdam planı açıkladı. Bu fırsat, genç profesyoneller için kariyerlerini geliştirebilecekleri büyük bir kapı açıyor.

Başvuru Süreci ve Kriterler

Adaylar, 29 Aralık 2023 ile 8 Ocak 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı'na başvuru yapabilecek. Bu süreç, dijital ortamda kolay ve erişilebilir bir başvuru imkanı sunuyor. Başvurular, adayların niteliklerine uygunluk açısından detaylı bir şekilde incelenecek.

KPSS Puanı ve Sözlü Sınav Süreci

Başvuruları kabul edilen adaylar arasından, KPSS puanı en yüksek olanlardan başlayarak, her bir grup ve il için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday, sözlü sınava davet edilecek. Bu süreç, adayların yeteneklerini ve bilgi düzeylerini daha yakından değerlendirme fırsatı sunuyor.

Kariyer Kapısı Üzerinden Sürekli Bilgi Akışı

Adaylar, başvuru ve sınav süreçlerine dair tüm bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecekler. Bu platform, adaylara sürecin her aşamasında güncel bilgi sağlama konusunda önemli bir kaynak oluşturuyor.

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