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Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi

Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'da 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli sporcuların getirdiği emanetlerin teslimi için Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar mevkisinde tören yapıldı.

Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

Eskişehirli sporcular, teslim aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, il sınırında Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Deniz Suyu Ve Türk BayrağıGeliboluToprak
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