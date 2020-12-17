Geleceğimin Sorumluluğu “Yaşam Sanatı” proje yarışması için başvurular başladı

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde başarılı olabilmeleri için, ihtiyaç duydukları eksiklikleri karşılayacak kaynakları bulma, köprü olma ve destek verecek projeleri hayata geçirme amacıyla kurulan Gençler İçin İyilik Derneği, bunu amaçlarken gençlerimizin yalnızca maddi değil mental gereksinimleri konusunda desteklemeyi de hedeflemektedir.

Yarışmanın çıkış noktasını, son 1 yıldır tüm dünyayı etkileyen Pandemi sürecinde insanoğlunun bulunduğu yerküreye verdiği yaşam mücadelesi oluşturmakta. Dernek Başkanı Ayşen Laçinel zoom üzerinden gerçekleşen tanıtım toplantısında “Yaşamak için bir amacı, sorumluluğu olan her birey için hayat anlamlı ve kıymetlidir. Yaşam hayali amaç̧ olduğunda, insan her durumda o hayale çıpa atar ve tutunur. Biz gençlerimizin kendi sorumluluklarını almasını ve dünyayı kasıp kavuran covid-19 sürecinde bu becerilerini hem kendilerine hem de topluma örnek olacak şekilde paylaşmalarını istiyoruz. Bu amaçla başlattığımız yarışmamıza ilgi beklediğimizden yüksek, umarım bir çıpa da biz atabilmişizdir. “dedi.

Yine dernek üyelerinden ve yarışmamızın ismini koyan değerli oyuncu Tamer Levent, “2020 bize sorumluluk almayı ve yaşama sanatını beraberinde geliştirmeyi öğretti. Gençlerimizin bu anlamda bizlere katacakları birçok fikir ve projenin olacağına gönülden inanıyorum.” dedi.

1.618 Ajansı kurucu Başkanı ve dernek üyesi Filiz Bilmiş, yarışma afiş tasarımını hazırlarken, derneğin logosunda olan deniz yıldızı figürünü merkez noktaya koyduklarını belirtip, “Bizim amacımız ulaşabileceğimiz kadar gencimize ulaşıp, kendi deniz yıldızı hikayemizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Berat Bir, yarışmayı birçok üniversite ile işbirliği gerçekleştirerek hayata geçirdiklerini söyleyip “Eğitim hayatım boyunca hedeflediğim, gençlere birçok alanda dokunabilmeyi amaçladığım projeleri Gençler İçin İyilik Derneği çatısı altında hayata geçirebilmek, beni son derece mutlu ediyor. Nitekim ilk kurultayımıza çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katılım gerçekleştirip, paylaşımda bulunmasının değerinin tartışmasız çok önemlidir.” dedi.

Yarışmanın jürisini, İletişim ve İnsan Kaynakları Danışmanı, Psikolojik Danışmanlık Uzmanı ve dernek başkanı Ayşen Laçinel, Prof. Dr. Afif Sıddıki, oyuncu Tamer Levent, TÜV SÜD TR CEO’su Emre Büyüklalfa, Emlak Konut TOKİ CFO’su Ercan Alioğlu, KFC Mena TR İK Müdürü Betül Emlek, Kanal Ekonomi Genel Müdürü Mehmet Gözcü, Parlak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Parlak, 1.618 Ajans Kurucu Ortağı Filiz Bilmiş, Ağaoğlu Şirketler Grubu Etkinlik ve Sponsorluk Müdürü Deniz Güler oluşturuyor.

Yarışmaya katılmak son derece kolay

Her yaştan üniversite öğrencisi, dilediği konuda ve türde bir çalışma ile bu yarışmaya katılabilir.

Örnek vermek gerekirse, hikaye, roman, senaryo, kısa film, klip, resim, beste, drama, bilimsel bir proje gibi farklı alanlardan katılım sağlanabilir.

Yarışma katılım dosyasında aşağıdaki bilgilerin yer almasını istenmekte ve ilgili projelerini [email protected] adresine göndermeleri beklenmekte.

Başvuru yapan kişinin isim soyadı, bağlı olduğu üniversite ve bölümü, yarışmaya katıldığı proje konusu, amacı, ana mesajı, proje türü, proje aktarımı, kapsam ve süreci ile birlikte, dernek tarafından ulaşılması gerektiği takdirde kullanılacak iletişim bilgileri.

Başvuru için son tarih 20 Ocak 2021, saat 18:00. Sonuçlar ise 08 Şubat 2021 Pazartesi günü Gençler İçin İyilik sosyal medya hesaplarından açıklanıyor olacak.

Ödüller; birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 2.000 TL ve dördüncüye mansiyon olarak belirlenmiştir.