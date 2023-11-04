Gazın Bittiği Gazze’de Kızılay Yemekleri Odun Ateşiyle Pişiriyor

Bir haftalık gıda stoku kalan Gazze’ye daha fazla yardım girişi olması için temaslarını sürdüren Türk Kızılay, Gazze içerisinde okullara sığınan sivil halka sıcak yemek ve gıda kolisi ulaştırıyor. Gaz stokunun bitmesi sebebiyle odun ateşinde pişirilen yemekler özellikle okullara sığınan halka dağıtılıyor. Türk Kızılay’ın Gazze içindeki yerel ekibi ve gönüllüler, bu hafta içerisinde ise okullardaki toplam 1.500 aileye gıda kolisi ve 12.000 sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Beyt Lahye Okulu’na sığınmak zorunda kalan savaş mağdurları ve kamplardan gelenlere kısıtlı imkanlarla destek olduklarını aktaran Kızılay’ın yereldeki görevlisi de odun ateşinde yemek yaparak dağıttıklarını ifade etti. Kızılay’ın Gazze’de bulunan aşevinden de ailelere yönelik sıcak yemek desteği sürüyor.

Mısır’daki İnsani Yardım Lojistiğine Türk Kızılay Koordinasyonu

İnsani yardım lojistiğinde tecrübe sahibi Türk Kızılay, Gazze içerisine gidecek yardımların sistemli bir şekilde yürütülmesini de sağlayacak. Gazze’ye Mısır’ın Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılacak yardımların lojistik koordinasyonunda görev almak üzere Mısır’a 4 kişilik Türk Kızılay ekibi görevlendirildi.