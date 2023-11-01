Gazeteci Osman Saffet Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Osman Saffet Arolat için 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Cağaloğlu’ndaki binasının önünde çok sayıda gazetecinin katıldığı tören düzenlendi. 31 Ekim 2023 Çarşamba günü yaşamını yitiren Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Baş Yazarı Osman Saffet Arolat’ı son yolculuğuna uğurlamak için düzenlenen törende TGC Yönetim Kurulu üyeleri ve arkadaşları söz aldı. Törene aileden eşi Nurcan Arolat ile oğlu Ali Arolat katıldı.

TURGAY OLCAYTO: 60 KUŞAĞININ ÖNDE GELEN GAZETECİLERİNDENDİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto törende şunları söyledi:

“Osman Saffet Arolat’ı yitirmenin üzüntüsünü taşıyoruz basın topluluğu olarak. Ekonomi haberciliğinin ustalarından biriydi. Gençlere büyük katkılar sağladı. 60 kuşağının önde gelen gazetecilerindendi. Pek çok arkadaşımızı bu sıralar peş peşe kaybettik. Önce TGC Genel Sekreter Yardımcımız Niyazi Dalyancı’yı. Sonra da Niyazi Dalyancı’nın da birlikte çalıştığı Osman Saffet Arolat’ı. Ekonomi Gazetesi’nin de kurucularındandı. Büyük katkı sağladı. Huzur içinde yatsın. Anısına saygıyla. Katılımınız için sağ olun.”

VAHAP MUNYAR: ANISI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise törende şunları söyledi.

“Yıllarca birlikte çalıştığım Osman Saffet Arolat’ın önünde saygıyla eğiliyorum. Onun ismini Ant Dergisi’nden biliyorum. Osman abinin yazı işleri müdürlüğü dönemiydi. Abim dergiyi düzenli alırdı. İsmini ilk olarak o dergide gördüm. Daha sonra aynı mesleği icra etmeye başladık. Hem Anadolu seyahatlerini, hem yurt dışı seyahatlerini birlikte yapar olduk. Ondan çok şey öğrendim. Ama sağlığına dikkat etmezdi maalesef. Birlikte gittiğimiz seyahatlerde uzun yürüyüşler yapardık. 2006 yılında kısmı felç geçirdi. Hasta olduğunu bile bile seyahate gitti. Gaziantep seyahatinde hastaneye yatmak zorunda kaldı. Osman abiden çok şey öğrendik gerçekten. Onu hiç unutmayacağız.”

HAKAN GÜLDAĞ: SADECE GAZETECİLERİN DEĞİL TÜRKİYE’NİN DE ABİSİYDİ

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Osman abi için vefatından sonra o kadar çok arayan, o kadar çok baş sağlığı dileyen oldu ki. Sadece gazetecilerin abisi değil, bütün Türkiye’nin abisiydi. Dün Angola’dan bile arayanlar oldu. Herkes tertemiz bir kalbi olduğunu söyledi. Kimisi ‘ona melek kanadı değmişti’ diye ifade etti duygularını. Osman abi gazeteciliği çok sağlam bir gazetecilikti onu biliyoruz. Herkese dokunan, destekleyen tarafı gerçekten gazeteciliğinin önündeydi. Tüm Anadolu’yu birlikte dolaştık. 60 yıla yakın meslek hayatını, iş ahlakıyla, müthiş bir insanlıkla sürdürdü. Ekonomi gazetemizin kurucularındandı. Bizi her zaman destekledi. Felç feçirdikten sonra mücadeleci ruhunu daha net gördük. Hangi zorluk olursa olsun boyun eğmemek gerektiğini gördük ondan. Onun ilkelerini biz Ekonomi gazetesinde yaşatacağız. Mirasına sahip çıkacağız. Rahat uyu Osman abi.”

ALİ AROLAT: BABAM HAYATINI HEP İNANDIĞI GİBİ YAŞADI

Ailesi adına anma törenine katılanlara teşekkür eden Osman Saffet Arolat’ın oğlu Ali Arolat duygularını şöyle dile getirdi:

“Babam biliyorsunuz ki atletizm dalında da yarıştı. Gazetecilikle olan ilişkisi sanırım daha çok maraton gibi geçti. 60 yıla yakın gazetecilik geçmişi oldu. Türkiye gibi gazetecilik yapmanın oldukça güç olduğu yerde zaman zaman büyük bedeller ödemesine rağmen çizgisinden hiçbir zaman ödün vermedi. Hayatını her zaman inandığı gibi yaşadı.”

ARKADAŞLARI NELER SÖYLEDİ?

Osman Saffet Arolat’ı son yolculuğuna uğurlama törenine katılanlardan söz alan meslektaşları ve arkadaşları görüşlerini şöyle dile getirdi:

Handan Ceylan (Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü )

“Osman abi şiiri çok severdi. Ben de şiir okuyamam onun için Yunus Emre’den ‘Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil’ demek istiyorum. Çünkü o bizim için ölesi değil. Benim 19 yıldır hayatımda. Bu gazete devam ettikçe, bu gazetecilik devam ettikçe bizlerin hayatında olmaya devam edecek. Ekonomi gazetesi çalışanları olarak önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Umut Oran (CHP önceki milletvekillerinden)

“Osman abi Türkiye’nin abisiydi. Anadolu’nun, KOBİ’lerin abisiydi, pusulasıydı, deniz feneri gibi oldu onlar için. Osman abi çok iyi bir Atatürkçü, iyi bir devrimciydi. 68 kuşağının önemli aktörlerinden biriydi. Aynı zamanda siyaset üstüydü. Çok iyi bir baba, dedeydi, hayvan severdi. Osman abiyi unutturmamak hepimizin önemli görevi. Mekanı cennet olsun.”

Niyazi Önen (Asker arkadaşı)

“Osman abiyle biz kısa dönem askerlikte tanıştık. Birlikte askerlik yaptık. Ondan sonra da ilişkilerimiz hep devam etti. Bizim şirketlerimizde uzun süre yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bize daima yol gösterdi. Çok dürüst, çok açık niyetli bir arkadaşımdı. Hiçbir zaman onu unutmayacağız.”

Fahri Aral (TGC Üyesi)

“Osman benim bir anlamda hocamdı. Benim yetişmeme de vesile oldu. O atlet olduğu için benden hep öndeydi. ‘Atletizmden sosyalizme geçen iki kişi vardı. Biri sen biri de Mehmet Aybar’ derdim ona. Yıllarımız birlikte geçti. Onu için söylenecek çok şey var. Onun babası Ali Mümtaz Arolat’ın şiirlerini de çok severdim. Meşhur şiirlerinden biri vardır. ‘Bir gemiye yelken açtı hayal iklimlerinde’ diye. Osman şimdi o gemiye bindi hayal iklimlerine gidiyor.”

Osman Saffet Arolat’ın cenazesi Cemiyet’te yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra 2 Kasım 2023 Perşembe günü Çanakkale Assos Behramkale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

OSMAN SAFFET AROLAT KİMDİR?

1942 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Mesleğe 1962 yılında Ankara’da Öncü Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Ant Dergisi ile Yeni Ortam Gazetesi’nin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Vatan Gazetesi’nde yazdı. Ayrıntılı Haber Gazetesi’nde haber koordinatörlüğü, Türk Haberler Ajansı’nda haber müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar ajans haberciliği, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk yaptı. Dünya Gazetesi'nin Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Son olarak Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nin kuruluşunda yer aldı. Başyazarlığını sürdürüyordu. Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları başta olmak üzere yayınlanmış birçok kitabı var. 2013 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. Evli ve bir çocuk sahibiydi.