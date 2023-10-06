Gayrimenkul Satış ve Devir İşlemlerinde Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor! İşte Detaylar

Türkiye'nin ekonomik çerçevesi içinde, yüksek enflasyonun etkisiyle orta gelirli bireylerin yeni bir gayrimenkul edinmeleri zorlaşmıştır. Daha önce ev veya iş yeri sahibi olan birçok kişi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni gayrimenkul alamayıp mevcut mülklerini çocukları arasında bölüştürmeyi seçiyor.

Hisseli Tapu Satışındaki Yenilikler

Eski Uygulamada Noter Şartı:

Hisseli mülklerin satışında karşılaşılan sorunlar genellikle hisse sahipleri arasındaki anlaşmazlıklarla çözümleniyordu. Önceden, bu tür satışlar için noter onaylı bir sözleşme gerekmekteydi.

Yeni Düzenleme İle Gelen Değişiklik:

Yeni yapılan düzenlemelerle bu noter onay şartı kaldırıldı. Artık, miras kalan bir gayrimenkulün devri sırasında sadece yazılı bir anlaşma ve tüm hisse sahiplerinin bu anlaşmayı onaylaması yeterli.

Satışta Nelere Dikkat Edilmeli?

Hisseli Tapu Satışında Gerekenler:

Hisseli tapu satışlarında, tüm hisse sahiplerinin ortak bir karar alması ve tapu transferi sırasında hazır olması esastır. İsteyen taraflar, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere avukatlarına vekalet verebilirler.

Tapu transferlerinde, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz tamamlanması, satışa sunulan mülkün kesin sınırlarının belirlenmesi ve gerekli parsellerin tespit edilmesi gerekir.

Kardeşler Arasında Tapu Devri:

Eğer mülkün devredileceği kişiler kardeş ise, noter onayı aranmayacak. Aynı aileden olan kişiler için sadece yazılı bir anlaşma yapmak yeterlidir.

Hisseli Tapu Satışında Ortak Onay:

Hisseli tapuların kesin satışı için, hisse oranı ne olursa olsun, tüm pay sahiplerinin onayı gerekmektedir. Bu onay işlemlerini kolaylaştırmak için bir avukata yetki vermek mümkündür.

Satış sonrasında, payını satan tarafa, anlaşmaya varılan miktar ödenmelidir.

Yerel Yönetimlerdeki İşlemler:

Hisseli tapunun devri sırasında ilgili belediyede gerçekleştirilecek işlemler için de tüm pay sahiplerinin hazır olması bekleniyor.

Bu yeni düzenlemeler, gayrimenkul devir işlemlerini daha kolay ve hızlı bir hale getirerek vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu, gayrimenkul sektöründeki işlemlerin daha şeffaf ve verimli olmasına katkı sağlamaktadır.