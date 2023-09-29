Ganire Paşayeva'nın Aniden Komaya Girmesinin Ardında Ne Var? Ganire Paşayeva Kimdir?

Azerbaycan'ın tanınmış milletvekili Ganire Paşayeva'nın hayatını kaybettiği haberleri, Türk dünyasında büyük üzüntüye sebep oldu. Paşayeva'nın önemli katkılarıyla tanındığı Türkiye'den pek çok siyasi isim, taziye mesajlarıyla duydukları üzüntüyü ifade etti.

Ganire Paşayeva Kimdir?

23 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle Bakü'de komaya giren Ganire Paşayeva, ne yazık ki kurtarılamadı. Paşayeva, 45 yaşında hayatını kaybetti. CNN TÜRK'te Fulya Öztürk, Ganire Paşayeva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulunmuştu.

Meslek Hayatı ve Katkıları

Azerbaycan’ın Tovuz şehrinden olan Paşayeva, gazetecilik ve sunuculuk kariyerinden sonra 2005'te Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne katıldı. Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu üyesi olan Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan'ı temsil etti.

Türkiye'den Taziye Mesajları Yağdı

Ganire Paşayeva'nın vefatı, Türkiye'den birçok siyasi isim tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gibi isimler, taziye mesajlarıyla Paşayeva'yı andılar.

Ganire Paşayeva Neden Öldü?

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın neden öldüğüne dair resmi makamlar henüz bir açıklama yapılmadı. Ganire Paşayeva en son mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Ölümünün bu ameliyatla bir bağlantısı olup olmadığı merak konusu.