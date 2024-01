Galata Köprüsünde Tarihi Buluşma: Binlerce Vatandaşın Şehitlere Saygı ve Filistin'e Destek Yürüyüşü

İstanbul’un tarihi merkezinde, halkın coşkulu katılımıyla gerçekleşen anlamlı bir etkinlik, Galata Köprüsü'nde binlerce vatandaşın bir araya gelmesiyle tarihe geçti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi gibi kentin simge mekanlarında sabah namazı kılınmasının ardından, vatandaşlar bu önemli gün için cami önlerinde buluştu.

Trafik Yoğunluğu ve Namaz

Yoğun katılım nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafikte ciddi yoğunluk yaşandı. Birçok vatandaş, özel araçları veya toplu taşıma araçları ile bu önemli etkinliğe katılmak için yollara döküldü. Camilere sığmayan kalabalıklar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarının yeşil alanlarında seccadelerini sererek namazlarını eda etti.

Dualar ve Sloganlar

Sabah namazının ardından, şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Namaz sonrası, Ayasofya Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek" gibi sloganlarla duygularını ifade etti. Ayrıca, Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Anlamlı Yürüyüş

Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'ne doğru devam etti. Bu korteje, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gibi önemli isimler de katıldı. On binlerce kişi, sloganlar eşliğinde Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.

Eminönü'nde Namaz ve Dua

Etkinlik kapsamında, bazı katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla Yeni Cami'ye geldi. Cami içerisinde ve dışarısında saf tutan kalabalıklar, Fetih Suresi okunmasının ardından sabah namazını kıldı. Namazın ardından, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler ve Gazze halkı için dua edildi.

Bazı katılımcılar Filistin atkısı taktı

Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camisi'ne geldi. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü.

Caminin dolması nedeniyle katılımcılardan bir kısmı, bahçede sabah namazını kıldı. Ardından caminin bahçesinde toplanan grup, "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı, tekbir getirdi.

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları taşıyan gruptakiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okunurken katılımcılar da "burada" diyerek karşılık verdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.

Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.

Kentteki 4 büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan katılımcılar da kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Yürüyüş sırasında Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi de Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi.

Köprünün Karaköy çıkışında basın için oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" bestesi seslendirildi. Katılımcılar da cep telefonlarının ışıklarını açarak eşlik etti.

"Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız"

Burada Milli İrade Platformu adına konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 7 Ekim'de "İsrail Naziliği"nin tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladığını söyledi.

İsrail'in her gün yüzlerce masumu, çocuğu katlettiğini, onlarca yıldır olduğu gibi Filistinlilerin haklarını gasbetmeye, canlarını, mallarını almaya yeni bir boyutta devam ettiğine işaret eden Erdoğan, dünyanın da buna seyirci kaldığını dile getirdi.

Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istediklerini ifade eden Erdoğan, "12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyübi'ye, Yavuz Sultan Selim'e kadar bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır ve bu topraklarda üç dinin mensuplarının da huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanlar, Arz-ı Mevud safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız."

"Biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz"

Terörle mücadelede yıllar boyunca verilen şehitlerin katillerinin kim olduğunu bildiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Bizler biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Bizler, bizi fırkalara bölmek isteyenlerin asıl dertlerini biliyoruz. Bizler, medyada suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların Amerika'nın ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler, mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışanların da kimler olduğunu biliyoruz. Bizler biliyoruz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır, bizler bunu da biliyoruz."

Bilal Erdoğan, "bir sabah karanlıktan aydınlık gelsin diye toplananlar" olarak bir söz verdiklerini ifade ederek, "Filistin'in bizler için önemini, kıymetini, tarihini, değerini öğreneceğimize, çocuklarımıza ve bizden sonra gelenlere aktaracağımıza ve öğreteceğimize söz veriyoruz. Amerika'nın arkasında durduğu siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza, pekiştireceğimize söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek." diye konuştu.

Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatlarında boykota yer açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. Söz veriyor muyuz? Bizler en büyük silahımız duamızla, başkaları uyanırken sabahları uyanacağımıza ve en büyük silahımız duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. O zaman inşallah bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 12 şehidin ismi okundu

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, çok anlamlı bir eylem için bir araya gelindiğini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bizlere vermesin. Asil ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar." dedi.

Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci'ye katılımcılar "burada" diyerek cevap verdi.

Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören zihniyete karşı, hürriyet ve hakkaniyet meselelerinin olduğunu vurgulayan Beşinci, şöyle konuştu:

"Kendinden büyük bombalara maruz kalan masum çocuğun, evladının cesedini poşetlerle toplayan mazlum babanın, evini, ocağını tüm ailesini kaybeden çaresiz annenin izzet ve şeref meselesi var. Dünya dönüyor, günler geçiyor, zaman akıyor. Ama yüreğimizde mıhlanan acılar dinmiyor. Şehit edilen her bir kahraman bizim adımız. Filistin'de kaybedilen her can bizim canımız. Kahraman Mehmetçiklerimizin davasında, cesur Filistin halkının yanında, katil İsrail'in karşısında, ahdimiz silahımızdır bu soykırımda. O kutlu sabaha az kaldı. Tüm halklar uyandı, intikama az kaldı. Direnişin ateşi, tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla inancımızla galibiyete az kaldı."

"Gazze özgür oluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da Filistin'in kurtuluşunun, insanlığın kurtuluşu olduğunun bugün bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Kudüs'ün dünyanın kilit taşı olduğunu vurgulayan Asmalı, "Kudüs'e barış ve huzur gelmeden dünyaya barışın ve huzurun gelmesi imkansızdır. Buradan hep birlikte haykırıyoruz. Gazze'nin hürriyeti, insanlığın hürriyetidir. Gazzeli kardeşlerimiz güvende olmadıkça, asla biz de güvende olmayacağız. Gazze özgür oluncaya kadar, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Asmalı, burada olduğu gibi farklılıkları ve ayrılıkları bir tarafa bırakarak, ortak değerler etrafında kenetlenerek daha adil, daha yaşanabilir bir dünya kurmak için hep birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "Unutmayalım Türkiye, Türkiye'den büyüktür ve ecdadımızın emaneti olan vatanımızın her karış toprağı bizim için kutsaldır. İnsani, İslami ve tarihi sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gereği neyse vakti, yeri geldiğinde yerine getirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Gazze'de ve Filistin'in muhtelif yerlerinde soykırım yapan İsrail'i ve destek veren hükümetleri, PYD, PKK ve tüm terör örgütlerini şiddetle lanetlediklerini dile getirerek, "Apaçık bir hakikatle inanıyor ve ilan ediyoruz ki Allah'tan başka galip yok. Allah intikam alanların en hayırlısıdır." ifadelerini kullandı.

Sabah namazında "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" etkinliği yapıldı

Van'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" etkinliği kapsamında sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, şehitler ve İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için dua etti.

Hazreti Ömer Cami'sinde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından indirilen hatimlerin duası yapıldı, cami imamı Mehmet Emin Akan ve etkinliğe katılan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Siirt'te sabah namazında "Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua" buluşması gerçekleştirildi.

Milli İrade Platformu Siirt Koordinatörlüğü öncülüğünde Ensar Camisi’nde düzenlenen programda, kılınan namazın ardından şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.