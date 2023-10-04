Fiyatları uçtu engelliler eve hapsedildi!

Engelli vatandaşların hayat kalitesini artıran, topluma karışmasını sağlayan tekerlekli sandalyelerin fiyatları, döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle engellilerin bütçesini zorluyor. 15 bin liradan başlayan akülü sandalye fiyatları, özelliklerine göre 90 bin liraya kadar çıkıyor. Manuel tekerlekli sandalye fiyatları ise 2 bin liradan başlayarak 10 bin liraya kadar yükseliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle tekerlekli sandalyeye kavuşmak engelli bireyler için her geçen gün zorlaşırken çoğu engelli vatandaş evinden dışarı çıkamıyor.

Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıları ve tekerlekli sandalyeye erişimde karşılaşılan zorlukları Elips Haber’e anlattı. Engelli bireyler için tekerlekli sandalyeye erişmenin zorlaştığına dikkat çeken Gürsoy, “Döviz kurunun yükselmesi en fazla engellileri vurdu. Çocuk akülü sandalyeleri bile 10 bin liradan başlıyor. En basit model akülü sandalyeler bile 16-17 bin lira” ifadelerini kullandı.

“Döviz kuru engelliyi evine hapsetti”

Tekerlekli sandalye fiyatları dışında protez ücretlerine de işaret eden Gürsoy, “Bunu yalnızca tekerlekli sandalye ile kısıtlamayalım. Diz altı ampütasyonlar var. Protez ücretleri çok yüksek. Protez fiyatları 30-35 bin liraya kadar dayandı. Gürsoy, devlet desteği devede kulak kalıyor” dedi. Gürsoy, fiyatların piyasa koşullarına göre güncellenmediğini söyleyerek, “Dolar almış başını gidiyor. Maalesef bu ürünlerin fiyatları da dolara endeksli olduğu için vatandaşlar alamıyor. Çoğu engelli vatandaş evinden dışarı çıkamıyor. Eskiden tekerlekli sandalye bağışları çoğunluktaydı. Ancak bu son zamanlarda çok kısıtlı oluyor. Maalesef döviz kurlarının yükselmesi çoğu engelliyi evine hapsetti” diye konuştu.

“Deprem bölgesinden yoğun talep var”

Özellikle deprem bölgesinden tekerlekli sandalyeye yoğun talep olduğunu belirten Gürsoy, “Günde 20-25 vatandaşımız bize tekerlekli sandalye için başvuruyor. Engelli vatandaşlar bu sandalyeyi alamıyorlar. Özellikle deprem bölgesinden çok fazla talep var. Bu toplanan yardımlar nereye gitmiş? Nasıl gitmiş? Bilemiyoruz. Oradaki engelli sayımızı bilemiyoruz. Bu sayıya kaç tane yeni engelli eklendi bilemiyoruz. Devletten yardım alamıyoruz. Hayırseverler yardımcı oluyor. Modern dilenci olduk. Biri hayır yaparken bile kılı kırk yarıyor. Çünkü yapılan yardımlar yerine ulaşmıyor” ifadelerini kullandı.