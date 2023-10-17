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Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi

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Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Beyrut'taki görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Beyrut'taki görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile Beyrut'ta bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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