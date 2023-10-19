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Ferhat Göçer'den Gazze Paylaşımı

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Ferhat Göçer'den Gazze Paylaşımı
Sanatçı ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Filistin’de yaşananlara karşı tepkisini gösterdi.

Filistin ve Gazze’de sivillerin bulunduğu hastaneyi vuranları lanetleyen sanatçı Ferhat Göçer, “Bir insan, hekim, sanatçı olarak…Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen, bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum” dedi.

Ferhat Göçer’in paylaşımının tamamı ise şu şekilde “Neticede insan dünyayı kendisi gibi bilir… Kirliyse dünya da kirlidir… Diğer kirlilerden ayırmak için… Mağdurum diye kendini kandırır… Bir insan, hekim, sanatçı olarak…Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum”

Kaynak:Haber Kaynağı

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