Fazıl Say'ın İsviçre Konserleri Neden İptal Edildi? İşte Detaylar!

Ünlü Türk piyanist Fazıl Say, planlanan İsviçre konserlerinin iptal olduğunu açıkladı. 23-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan bu konserler, Say'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle iptal edildi.

Konserlerin İptal Gerekçesi Ne?

Say, İsviçre'nin dört farklı şehrinde gerçekleşmesi planlanan konserlerin "İsrail-Filistin gerilimi hakkındaki sosyal medya paylaşımlarından" dolayı iptal edildiğini belirtti.

Fazıl Say'ın Açıklamaları ve Mesajı

Fazıl Say, sosyal medya üzerinden şu açıklamaları yaptı: "23 Ekim'de Zürih, 24 Ekim'de Bern, 25 Ekim'de Cenevre ve 26 Ekim'de Luzern'de planlanan konserlerde Birmingham Orkestrası ile sahneye çıkma şansım bu kararla son buldu. Ortadoğu krizine dair yaptığım 3 tweet ve bir video yayınlamıştım."

Barıştan Yana Olan Bir Sanatçının İtirafları

Say, söylediklerinin barış yanlısı olduğunun altını çizerek, "Tüm paylaşımlarım barış içindi. 24 yıldır İsrail'e gitmekteyim. Tıpkı herkes gibi terör saldırılarından üzüntü duydum. Ancak, iki tarafı da anlama çabam hep oldu. Netanyahu'nun savaş politikasını yanlış bulduğumu ifade ettim. Erdoğan'ın bu meseleye yaklaşımını ise 'akılcı ve barışçıl' bulduğumu ve onu desteklediğimi belirttim."

Avrupa ve İfade Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

Sanatçı, "Avrupa'da ifade özgürlüğüne olan inancımın bu olayla sarsıldığını" vurgulayarak, "Bireylerin görüşleri olmalı ve bu görüşlerin mesleki yaşantılarına etki etmemesi gerektiğini" dile getirdi. Say, "Ben barış ve insanlık yanlısıyım. Müziğimi insanlara umut olması için yapıyorum." mesajını vererek açıklamasını sonlandırdı.