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Fatih'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Genel 20.01.2023, 07:24
İSTANBUL (AA) - Fatih'te park halindeyken alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokak'ta park halinde bulunan 34 FR 9711 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de otomobilde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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