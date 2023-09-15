Farkındalık için Arabasız Gün

Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana düzenli olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa kıtasındaki yerel yönetimler ve paydaş kuruluşlarca kutlanıyor. Hafta boyunca, karbon emisyonunun azaltılması ve hava kalitesinin artırılması amacıyla çevre dostu ulaşım yöntemlerinden bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak teşvik ediliyor.

Etkinliğin ana yürütücüleri olan yerel yönetimler, şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşviki ve mevcut sistemlerin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalığı artıracak etkinlikler düzenleyecek.

BİSİKLET TURU

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 16 Eylül günü bisikletli dernekleri ile bisiklet turu gerçekleştirilecek. Sekapark Uçurtma Tepesi'nde başlayarak bisikletler ile 1 Mart Vapur İskelesi’nden Ulaşlı İskelesi’ne geçilecek ve Karamürsel Kordon’da bisiklet turu gerçekleştirilecek ve tur bitiminde Karamürsel İskelesi’nden bisikletlerle tekrar feribota binilerek tur tamamlanacak.

ARABASIZ GÜN

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül günü tüm dünyada “Car Free Day” (arabasız gün) olarak kutlanmakta olup, ilimizde bu kutlamanın İzmit Kent Merkezi'nde yapılması planlanıyor. 22 Eylül 2023 tarihinde saat 19.00’da Merkez Bankası'nın önünden kortej başlayacak ve saat 20.00’de İzmit Kent Meydanı'nda açık hava sineması gösterimi ile son bulacak. Tüm halkımız kortej ve açık hava sineması gösterimine davetlidir.