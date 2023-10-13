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Ev Kadınları İçin İŞKUR'dan Müjde: Evde Paketleme İşi İle Ek Gelir Elde Etmek İster Misiniz? İşte Detaylar!

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Ev Kadınları İçin İŞKUR'dan Müjde: Evde Paketleme İşi İle Ek Gelir Elde Etmek İster Misiniz? İşte Detaylar!
Evde çalışmanın cazibesi gün geçtikçe artıyor ve birçok kişi bu yöntemle ek gelir elde etmeye çalışıyor. Özellikle ev kadınları için ek gelir sağlamak amacıyla İŞKUR, evden paketleme işi ilanlarıyla öne çıkıyor.

Evde çalışmanın cazibesi gün geçtikçe artıyor ve birçok kişi bu yöntemle ek gelir elde etmeye çalışıyor. Özellikle ev kadınları için ek gelir sağlamak amacıyla İŞKUR, evden paketleme işi ilanlarıyla öne çıkıyor.

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İŞKUR, Ev Kadınları İçin Ek Gelir Fırsatı Sunuyor

Ev hanımları için ek gelir fırsatı sunan İŞKUR, evde çalışmak isteyenlere de dikkat çekici iş ilanları ile yanıt veriyor. Evden çalışarak aile bütçesine katkıda bulunma arzusu taşıyanlar için bu ilanlar kaçırılmayacak fırsatlar arasında.

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Evde Paketleme İşi: Esneklik ve Konforun Buluştuğu İş Fırsatı

İŞKUR'un yayınladığı evde paketleme işi ilanları, esnek çalışma saatleri ve evde çalışmanın sunduğu konforla birçok kişinin ilgisini çekiyor. Ek gelir elde etme düşüncesiyle evde çalışmayı planlayanlar için bu iş, mükemmel bir fırsat sunuyor.

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İŞKUR Evden Paketleme İşi İçin Başvuru Koşulları

İŞKUR'un sunduğu evden paketleme işi için başvuru yapmayı düşünenlerin dikkate alması gereken bazı kriterler bulunuyor:

  • Başvuranların 18-55 yaş aralığında olması gerekiyor.
  • Başvuracak kişilerin okur yazar olması şart.

Bu iki temel şartı taşıyan herkes, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilgili ilanlara başvurabilir ve evde paketleme işiyle ek gelir elde edebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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