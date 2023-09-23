Esra Erol Kayıp Kızı Buldu! Kızın Annesi Sakine Hanım Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadı

Esra Erol'un popüler televizyon programında dört yıl önce "çekirdek almaya" gidip kaybolan 23 yaşındaki Ceren'in dramı gündeme oturdu. Kayıp kızını bulmak için Esra Erol'a başvuran anne Sakine, kızının yıllar sonra bulunmasına beklenmedik bir reaksiyon gösterdi. Sakine Hanım, canlı yayında bir dizi şok edici iddiayla karşı karşıya kaldı.

Çekirdek Almaya Gitmiş, Bir Daha Geri Dönmemiş!

Programa katıldığında, Sakine Hanım, kızının dört yıl önce çekirdek almaya gitmek için evden çıktığını, cebinde 100 TL ile bir daha geri dönmediğini açıkladı. "Bir saat bekledim ve gelmeyince polise gittim. Ancak 'Reşit olduğu için bir şey yapamayız' yanıtını aldım," diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Kızından Yıllar Sonra Gelen İlk Mesaj

Dört yılın ardından Ağustos ayında kızından bir mesaj alan Sakine, "Anne, bana 200 TL gönder," dediğini aktardı. Sakine, bu mesajı üzerine kızına parayı gönderdi fakat bu süreçte kızının sesini bile duyamamıştı. Sakine'nin bu iddiaları, canlı yayına bağlanan kızının açıklamalarıyla çelişti ve ortam karıştı.

Gerçekler Farklı Mıymış?

Esra Erol programında Sakine Hanım'ın eşi Mehmet Emin Bey, "Annesi kızımı tehdit etmiş. Kızım da korkup kaçmış," dedi. Anne Sakine, "Zaten bir suçtan dolayı cezaevindeydim. Denetimli serbestlikten faydalandım. Kızım annesinden kaçtı," şeklinde konuştu. Bu sözler, stüdyo atmosferini daha da gerginleştirdi.

Ceren'in Yaşadığı Evden Şaşırtıcı Detaylar

Programda bir anda sahne alan baba Mehmet Emin Bey ve anne Sakine, canlı yayını karmaşaya sürükledi. O sırada muhabir Caner Toygar, Ceren'in dört yıldır yaşadığı evi gösterdi. "Evde madde kullananlarla karşılaştım. Ev sahipleri ve komşular durumdan rahatsız," dedi. Ceren'in yanında yaşadığı kişinin, bir hafta önce yapılan bir operasyonla cezaevine gönderildiği anlaşıldı.

Ceren İlk Kez Konuştu

Ceren, programın canlı yayınına katıldı. Annesi, kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu. Ceren, yüzünü göstermeden, "Annem ve babamın ayrılığından hep etkilendim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ailemi görmek istemiyorum," şeklinde konuştu.

Bu olay, Esra Erol'un programında büyük yankı uyandırdı ve izleyenlerde birçok soru işareti bıraktı. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, anne-baba ve kız arasındaki ilişkileri ve aile dinamiklerini sorgulatan nitelikteydi. Ancak şu bir gerçek ki, her aile dramının ardında farklı sebepler ve detaylar yatıyor. Esra Erol programı, yine bir ailenin hayatını ve izleyenlerin gözlerini ekrana kilitlemeyi başardı.