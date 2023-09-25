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ESİS 1. Olağan Genel Kurulu: Burak Akmeşe E-Spor İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Seçildi

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ESİS 1. Olağan Genel Kurulu: Burak Akmeşe E-Spor İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Seçildi
ESİS, 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İstanbul Harbiye Crown Plaza Otel'de düzenlenen bu genel kurul, aşağıdaki gündemle toplandı ve ESİS - E-Spor İşverenleri Sendikası Genel Başkanlığına oy çokluğuyla Burak Akmeşe Genel Başkan olarak seçildi. Burak Akmeşe'nin genç yaşına rağmen sahip olduğu deneyimlerle e-spora büyük katkı yapması bekleniyor.

ESİS, 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İstanbul Harbiye Crown Plaza Otel'de düzenlenen bu genel kurul, aşağıdaki gündemle toplandı ve ESİS - E-Spor İşverenleri Sendikası Genel Başkanlığına oy çokluğuyla Burak Akmeşe Genel Başkan olarak seçildi. Burak Akmeşe'nin genç yaşına rağmen sahip olduğu deneyimlerle e-spora büyük katkı yapması bekleniyor.

Burak Akmeşe, kısa adı ESİS olan E-spor İşverenleri Sendikası Genel başkanı olarak haziruna hitaben yaptığı konuşmada; “ülkemizin son günlerde üst üste yaşadığı doğal afetler ile birlikte hepimizin derin bir üzüntü yaşıyoruz. Açılan yaralar halen kapanmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizde bu konuda ESİS olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” Öte yandan teknoloji dünyasında ki gelişmelere de değinen Başkan Akmeşe: “Teknoloji dünyasında meydana gelen gelişmeler her alanda olduğu gibi E-spor sektöründe de değişimlerin ve gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Son yıllarda bilinirliği ve popülaritesi büyük oranda artış gösteren E-spor sektöründe, özellikle yatırımcılar, büyük spor, iş adamları, politikacılar sektörümüzde ki gelişmelere kayıtsız kalamamaktadırlar. 1990’lı yıllardan beri ülkemiz gençliği, bu alanda elindeki olanaklara birlikte çalışmalarını ve geliştirmelerini mümkün oldukça sürdürmektedir. 2010 yılından itibaren genç girişimcilerimiz ile ortaya çıkan yeni E-spor takımlarımız, basın ve medya kuruluşlarımız, pazarlama ve reklam ajansları oyun yazılım firmaları, influencerlar, organizasyon şirketlerinin sayısı artmakla birlikte, son yıllarda IOT, yapay zeka, Metaverse alanlarında yeni kurulan şirketlerimiz hızla artıyor. Bunun spor dünyasına yansıması da şöyle “Spor artık klasik spor oyunlarından ibaret değil.

Başkan Burak Akmeşe; “ESİS – E-spor İşverenleri Sendikasının kuruluş amaçlarını ise şöyle açıkladı; ESİS, Türk E-sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda gerçek yerini alması için uğraş verecektir. Hedeflerimiz arasında E-Spor’un Ar-Ge Gelişimi, üzerinde çalışmak var. Kendi izleyici kitlemizi yaratarak ulusal ve uluslararası E-sporcuları yetiştirmek de var. Oyuncu gelişimine, bakış açımızda psikolojik, sağlıklı beslenme, fizyolojik, alanlarda katma değer sağlamak istiyoruz. Ayrıca hukuki süreçlerde oyuncuların, organizasyonların ve takım sahiplerinin adil bir şekilde haklarının savunulması konusunda faaliyetlerimiz olacak.” dedi.

ESİS yönetim kurulu ve diğer organlarıyla Türk e-sporunun ve e-sporcuların yanında olmayı amaçlıyor. Bu nedenle hem sporculara hem de ailelere birçok konuda destek verecek. ESİS yöneticileri kendisini elektronik oyunlara kaptırmış, amaçsızca bilgisayar başında zaman geçiren çocuklardan başarılı e-sporcular yetiştirmeyi amaçlıyor.

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