Eşi Eda İynemli'den Şok İddialar: Orçun İynemli Gözaltında

Oyuncu Orçun İynemli, son dönemde yaşanan tatsız olaylarla gündemde. İddialara göre, ünlü oyuncu eşine şiddet uyguladı ve evinde yasaklı maddeler bulundurduğu için gözaltına alındı.

Eşiyle Yaşadığı Tartışma

Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Orçun İynemli ve eşi Eda İynemli arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Bu tartışma, maalesef zamanla kavgaya dönüştü. Bu üzücü olayın sonrasında her iki taraf da emniyete başvurdu. Edindiğimiz bilgilere göre, çift karşılıklı olarak birbirlerine şiddet uyguladıkları iddiasıyla şikayette bulundular.

Evlerine Dönüş ve Yeniden Başlayan Tartışma

Evi terk eden çift, bir süre sonra yeniden evlerine döndü. Ancak bu dönüş, huzurlu bir şekilde gerçekleşmedi. Eda İynemli, eşi Orçun İynemli'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek polise başvurdu.

Uyuşturucu Madde İddiası

Eda İynemli, polise yaptığı başvuruda bir başka iddiada daha bulundu. Eşinin evde yasaklı madde yetiştirdiğini belirtti. Ancak Orçun İynemli, bu iddiayı yalanladı ve sadece tüketici olduğunu belirtti. İddialara göre, bir miktar yasaklı maddeyi polise teslim etti.

Orçun İynemli Serbest

Yaşanan bu olayların ardından Orçun İynemli, emniyette alınan ifadesinin sonrasında hakim karşısına çıktı. Hakim, oyuncuyu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.