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Erzurum'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi
Genel 21.01.2023, 19:22
ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ile eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında, İran'dan gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagaj kısmında bulunan gemi krank millerine narkotik dedektör köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 45 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ile 8 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.
Otobüsteki yabancı uyruklu K.K, R.P, F.H, A.J. ve M.R. gözaltına alındı.
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