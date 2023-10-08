Erken Teşhis ve Özel Eğitimle Aşılan Serebral Palsi: Bir Başarı Hikayesi

Türkiye'de yılda 6.000'den fazla bebeğin karşılaştığı serebral palsi, doğum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelen travmaların neden olduğu en yaygın fiziksel engellilik durumudur. Bu engel, hayata aktif katılımı zorlaştırsa da, erken teşhis ve sonrasında alınan özel eğitim ve rehabilitasyon ile özel gereksinim sahibi bireyler birçok başarı elde edebilmektedirler.

Türkiye’de 51 yıldır serebral palsili bireylere ve ailelerine odaklanarak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; bu engel durumunun farkındalığı ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında her yıl gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarla kamuoyunda serabral palsi farkındalığı oluşturmayı hedefliyor. Bu sene ise Turkish Airlines EuroLeague takımlarından Fenerbahçe Beko ile ortak bir farkındalık kampanyasına imza atıldı. 6 Ekim Cuma günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen, Fenerbahçe Beko – EA7 Emporio Armani / Olimpia Milano karşılaşmasına serebral palsiye dikkat çekmek için yeşil bağcık kullanan sporcular, “Serebral Palsi Fiziksel Engellilik Durumudur! Farkında Ol!” yazılı pankartla çıktı.

Vakıf çalışmalarına destek olmak isteyen seyirciler, sahada bulunan küp ekranlardaki kare kod ile Fonzip üzerinden kolayca güvenli bağış yapabildi. Böylece toplanan bağış ile serebral palsili çocukların teşhis, tedavi ve eğitim sürecine destek olunacak.

Aynı zamanda karşılaşmayı salonda izleyen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’ndan hizmet alan serebral palsili çocuklar ve aileleri bu güçlü atmosfere tanık olarak benzersiz bir deneyim yaşadı.

Kampanya sürecinde yaratılan etkinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin;

“Sözlerime başta Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, Fenerbahçe Beko Takımı yöneticilerine, oyuncularına ve taraftarlarına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili birey bulunuyor ve her geçen gün bir takım doğum komplikasyonları sebebiyle bu sayı artıyor. Her birinin özel ilgiye, doğru bakım ve tedaviye ihtiyaçları var. Bugün burada hem onların ihtiyaçlarına katkı sağladık hem de yanlarında olduğumuzu gösterdik. Salonda bulunan 14 bine yakın taraftar ve ekranları başında maçı izleyen seyirciler bu farkındalık hareketinin bir parçası oldu. Maç boyunca toplanan bağışlar serebral palsili çocukların ihtiyaçlarının karşılanması açısından son derece kıymetli. Bununla birlikte Fenerbahçe Beko – EA7 Emporio Armani karşılaşması vesilesiyle yurt içinde ve yurt dışında serebral palsi konusunda farkındalık yaratmak da bir o kadar önemli” dedi.