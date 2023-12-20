Erdoğan'ın İsrail-Filistin Açıklamaları: Tarih Yargılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, tarihin kara lekelerinden biri olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye'nin lideri, bu saldırıları kınayan güçlü bir ses olarak ortaya çıkıyor. Erdoğan, tarihin bu saldırıları ve bu duruma göz yumanları hak ettikleri şekilde yargılayacağını vurguluyor.

Bu durum, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya devletlerinin insanlık adına üstlenmesi gereken bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Erdoğan'ın sözleri, uluslararası toplumu, İsrail'in saldırılarına karşı daha etkili bir tutum sergilemeye çağırıyor. Türkiye'nin bu konuda başlattığı girişimler, uluslararası arenada daha fazla destek toplamaya başladı.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, Ortadoğu'da barışın sağlanması için atılması gereken adımları da gündeme getiriyor. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini artırması ve diğer devletlerle işbirliği içinde olması, bu süreçte kritik bir öneme sahip. 2024 yılının, zalimlere gereken cezanın verildiği ve mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olması, Cumhurbaşkanı'nın umudu ve hedefi.

Ortadoğu'daki bu gelişmeler, dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin bu konudaki tutumu ve girişimleri, bölgesel ve uluslararası düzeyde barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları, hem Türkiye'nin hem de dünya devletlerinin, Ortadoğu'da barışın sağlanması için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasına, ödüle layık görülen kıymetli sanatçıları, fikir ve edebiyat erbabını, ustaları ve onların temsilcilerini tebrik ederek başladı.

Türkiye'ye kattıkları değerler için her birine şükranlarını sunan Erdoğan, seçici kurul üyelerine de teşekkür etti.

Bu yıl bilim ödülünün, asıl alanı olan ilahiyatın yanında, iktisattan siyasete ve sosyolojiye kadar geniş bir sahada telif ve tercüme eserler veren Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a verildiğini anımsatan Erdoğan, Uludağ'ın, her birinin gerisinde büyük bir emek ve birikim olan eserleriyle, nesiller boyunca fikir ve gönül dünyasını zenginleştirmeyi sürdüreceğine inandığını söyledi.

İhtisas alanı tasavvufu, "İslami ilimlerden bir ilimdir, ancak aynı zamanda sahih bir itikat, ihlaslı bir ibadet ve güzel ahlakla süslenmiş bir hayat tarzıdır" diyen Süleyman Uludağ'ı, ödülü için kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kültür ödülümüzü, biyografi, hatırat, matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle tarihimize ışık tutan Prof. Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Ali hocamız kitapları, makaleleri ve sohbetleri yanında şiirleriyle de kültür dünyamıza katkılar sunan bir isimdir. Bir dönem Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevini de yürüten hocamız, tarihçiliği bir hayat biçimine dönüştüren tarzıyla her türlü teşekkürü, takdiri ve ödülü hak ediyor. Müzik ödülümüzün bu yılki sahibi, sanatçılığı ve zarafetiyle, bilhassa bizim kuşağımızın hafızalarında silinmez bir yer edinen Emel Sayın Hanımefendi'dir. Yaklaşık yarım asırdır icra ettiği Türk Sanat Müziğimizi milyonların kalbinde yaşatan Emel Sayın Hanımefendi, bugün de gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir. Kendisine müzik ödülümüzü takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

Resim ödülümüzün sahibi İbrahim Atalay, 60 yıldır sanat hayatımıza verdiği katkılar, ürettiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle ülkemizin en önemli sanatçılarından biridir. Sayın Atalay, asırlara sari milli birikimimizi modern sanatla bütünleştirerek harmanlamayı ve özgün eserlere dönüştürmeyi başarmış bir isimdir. Sanatçımıza, gayet isabetli bir seçimle resim alanındaki ödülünü takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz. Karikatür ödülümüzü, çizerek düşünen ve çizgisiyle yaşadığı döneme anlam katan bir sanatçımıza, Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Çizgilerine, yazıları, sohbetleri ve duruşuyla adeta can veren sanatçımız, eserlerinde gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri ve sevinçleri yansıtarak hayırlı hizmetlere vesile oluyor. Yunus'un 'Öleyim mi söylemeyince?' deyişindeki gibi en deruni hislerimize tercüman olan Hasan Aycın'ı, ödülü için tebrik ediyoruz."