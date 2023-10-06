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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek ile şehit Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek ile şehit Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan, Suriye Görev Gücü'nde görevli Kıdemli Başpolis Şimşek ve Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Parlak'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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