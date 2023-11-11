Erdoğan: Zulüm karşısında susanlar akan kana ortaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hastaneler başta olmak üzere acil ihtiyaç içindeki yerlere akaryakıt ulaştırılması hayati önemdedir. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin meselesi görmezden gelindikçe bölgede normalleşme çabaları akim kalmaya mahkumdur. Tesis edilecek barışın korunması için garantörlük dahil gerekli gayreti göstermeye hazırız." dedi.

Erdoğan, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Barış şehri olarak bilinen Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması hepimizin dileğidir" diyerek konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail yönetimi, yol açtığı tahribatı tazmin etmek mecburiyetindedir. İsrailli bakanlar tarafından varlığı ikrar edilen nükleer silahlar araştırılmalı, uluslararası denetimden kaçırılanlar varsa ortaya çıkarılmalıdır." dedi.