Erdoğan ve Sisi Filistin İçin Bir Arada

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışması giderek daha vahim bir hale gelmektedir. Bu görüşmede, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alınmıştır.

Gazze'deki İnsan Hakları İhlalleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini ifade etti. Gazze'deki hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına karşın Batılı ülkelerin sessiz kaldığını vurguladı. Bu sessizlik, Gazze'deki ateşi büyütmekte ve insan hakları ihlallerine karşı adaletin sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

Filistinlilerin Göç Etmeye Zorlanması

Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun insanlık dışı olduğunu vurguladı. Türkiye, bu trajik duruma son vermek ve barışı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır.

Türkiye'nin Taahhütleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışın sağlanması ve Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için kararlı olduğunu ifade etti. Türkiye, Filistin halkına destek olmaya devam edecektir.