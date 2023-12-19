Erdoğan ve Orban'dan Tarihi İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğinde, iki ülke arasındaki ilişkiler, stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi. Erdoğan, bu gelişmeyi, Macaristan'la olan ilişkilerimizi yeni bir boyuta taşıyan bir adım olarak nitelendirdi. Budapeşte'deki ortak basın toplantısında, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümünde bu ilerlemenin özellikle anlamlı olduğunu vurguladı.

Türkiye-Macaristan İlişkilerinde Tarihi Bir Adım

Türkiye ve Macaristan arasında tarihi bağlar ve kültürel yakınlıklar bulunmaktadır. Erdoğan, bu yılın, iki ülke arasındaki dostluğun pekiştiği bir yıl olduğunu belirtti. Karşılıklı üst düzey ziyaretler ve işbirliği anlaşmaları bu dostluğun somut göstergeleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Karşılıklı Ziyaretler ve Diplomatik İlişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak'ın Mart ayında Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti ve Başbakan Orban'ı Haziran ayında Ankara'da ağırladığını anımsattı. Ayrıca, Orban'ın Mart ayında Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katıldığını ve bu zirvede Macaristan'ın gözlemci üye olarak katılımından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomik ve Ticari İlişkilerde Büyüme Hedefleri

Erdoğan, Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacminin artarak 4 milyar dolara yaklaştığını ve 6 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti. İki ülke arasında ekonomi ve ticaret ortak komitesi kurularak ticaret ve yatırımlara ivme kazandırılması planlanmaktadır. Karşılıklı yatırımların teşviki ve savunma sanayii ile enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

İkili İlişkilerin Geleceği

Erdoğan ve Orban, Konsey Toplantısı'nda ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirerek, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ilave adımları ele aldılar. Bu adımlar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleşmesini sağlayacak.

"Türk ve Macar halkları birbirlerine daha da yakınlaşacaktır"

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle imzaladıkları anlaşmaların, münasebetlerin sağlamlaşmasına yardımcı olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orban ile önce akdettiğimiz ortak siyasi bildiriyle stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bu aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun da bir göstergesidir. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış törenini bu akşam Cumhurbaşkanı Sayın Novak'ın da katılımıyla Sayın Başbakan ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır."

Erdoğan, ikili görüşmelerde Türkiye, Avrupa Birliği ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, 2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın, Türkiye'nin birliğe tam üyeliğine desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Macaristan'a dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın, şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar dostlarımızla hemfikiriz." dedi.

"Gazze'de ise İsrail vahşetinin sona ermesi için çalışıyoruz"

Ukrayna'da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini en başından bu yana seslendirdiklerini, Türkiye olarak, taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. Son gelişmelerle birlikte, 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin Devleti'nin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu bağlamda, dostumuz Macaristan'ın da gereken katkıyı sağlamaktan geri durmayacağına gönülden inanıyorum."

Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere tüm Macar dostlara samimi misafirperverlikleri için teşekkür ederek, istişarelerin ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi.

Özel uçak "TUR" ile 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer de yurda döndü.