Erdoğan: Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerimizin de buna ayak uydurmasını sağlayacağız." dedi.

Erdoğan, "Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu." dedi.

Erdoğan, "İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız." dedi.