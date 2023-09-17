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Erdoğan, Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu Anma Töreninde Tarihe "Kara Leke" Diye Hitap Etti

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Erdoğan, Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu Anma Töreninde Tarihe "Kara Leke" Diye Hitap Etti
İstanbul, 17 Eylül 2023 - Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 62. yılında düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

İstanbul, 17 Eylül 2023 - Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 62. yılında düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Erdoğan mesajında, "16-17 Eylül 1961'de yaşanan idamlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır," ifadelerini kullandı ve o dönemde yaşanan olayları "tarihe kara leke" olarak nitelendirdi.

Darbelere Karşı Milletin Duruşu

Cumhurbaşkanı, darbelere dair bir seriyi anlatırken, "27 Mayıs 1960'ta başlatılan, 1971, 1980, 1997 yıllarında tekrarlanan kötü geleneği hortlatma girişimini, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha yaşadık," şeklinde konuştu. Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin millet tarafından başarısızlığa uğratıldığını ve bu durumun, Türkiye'de bir daha darbe olmayacağının göstergesi olduğunu ifade etti.

Siyasi Tarihe Yön Veren İsimler

Menderes ve arkadaşlarının, Türkiye'de çok partili demokratik hayata geçişi sağladıklarını ve 10 yıllık iktidarları boyunca Türkiye'yi birçok alanda ileriye taşıdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Demirkırat" olarak anılan Demokrat Parti'nin, sadece demokrasiye değil, aynı zamanda büyük bir kalkınma hamlesine de öncülük ettiğini belirtti.

Erdoğan: "Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun"

Hükümet olarak milletin güvenine layık olmak ve sandıkta emanet ettikleri iradeye gölge düşürmemek için çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, mesajını "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diyerek tamamladı.

Hafızalara Kazınan Tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Türk siyasi tarihinde bıraktığı izleri ve darbelerin millet nezdinde oluşturduğu yaraları bir kez daha gündeme getirdi. 62 yıl önce yaşanan acı olaylar, toplumun hafızasında hala taptaze bir şekilde yerini koruyor.

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