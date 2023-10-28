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Erdoğan: İsrail, Gazze'deki Saldırılarını Durdurmalı

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Erdoğan: İsrail, Gazze'deki Saldırılarını Durdurmalı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi. Söz konusu saldırıların özellikle masum sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığına dikkat çekti. Erdoğan, yaşanan bu trajik durumun bölgedeki insani krizi daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi. Söz konusu saldırıların özellikle masum sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığına dikkat çekti. Erdoğan, yaşanan bu trajik durumun bölgedeki insani krizi daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Gazze Bombardımanları ve İnsani Kriz

Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Son saldırılarla masum siviller, çocuklar ve kadınlar büyük zarar gördü. İsrail, bu saldırılarına son vermelidir." ifadeleriyle tepkisini gösterdi. İsrail'in bu eylemleri, bölgede yaşanan insani krizin derinleşmesine neden oldu.

Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitingi Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak, halkı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi'ne katılmaya davet etti. Erdoğan, "Bu mitingde, İsrail'in baskılarına karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya duyurmalıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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