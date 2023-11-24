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Erdoğan: İletişim Başkanlığımız, TRT'miz, Anadolu Ajansımız sorumluluklarını yerine getirdi

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Erdoğan: İletişim Başkanlığımız, TRT'miz, Anadolu Ajansımız sorumluluklarını yerine getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail özellikle Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. Bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze) İletişim Başkanlığımız, TRT'miz, Anadolu Ajansımız sorumluluklarını yerine getirdi. Türk basın mensupları, gerçekten cesur bir duruş sergiledi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail özellikle Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. Bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektriğini, suyunu, gıdasını keserek savaş suçu işleyen İsrail, Gazze halkının dışarıyla iletişimini keserek de zulmün duyulmasına engel olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze) İletişim Başkanlığımız, TRT'miz, Anadolu Ajansımız sorumluluklarını yerine getirdi. Türk basın mensupları, gerçekten cesur bir duruş sergiledi." dedi.

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