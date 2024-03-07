Erdoğan: Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2028'e kadar hizmete girecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapımının sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceledi
AK Parti'nin Mersin mitingi için bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı helikopterle havadan inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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