Erdoğan: Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2028'e kadar hizmete girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek." dedi.