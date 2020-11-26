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Erciyes'te yapay karlama çalışmaları başladı

Erciyes'te yapay karlama çalışmaları başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapay karlama çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes'in kış sporlarının merkezi haline geldiğini belirtti.

Kayak merkezinde sezon hazırlıklarının sürdürüldüğüne işaret eden Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi bu sezon adını dünyaya çok daha fazla duyuracak. Pandemi ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı Erciyes'imiz yabancıların gözdesi olacak." ifadelerini kullandı.

Erciyes'e ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes'imizde sıcaklıklar suni karlama yapmaya uygun derecelere düştüğünde çalışmalarımızı başlatıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünya çapında kayak merkezi haline gelen Erciyes'imizde ısı, bu tarihlerde suni karlama yapmaya uygun derecelere düşüyor. Ekiplerimiz çalışmalarını başlattı. Bununla birlikte alt zemin oluşturup üzerine gelecek doğal karla birlikte hızlı şekilde sezonu açmayı ümit ediyoruz. Şu anda sahadaki bütün makinelerimiz teknik karlama çalışmalarına başlamış durumda."

Anahtar Kelimeler:
Erciyes Kayak MerkeziKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BüyükkılıçSuni Karlama
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