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Engelli Park Alanlarına Dikkat! Cezası çok yükseldi

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Engelli Park Alanlarına Dikkat! Cezası çok yükseldi
Türkiye'de sürücüler, trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda oldukça yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalabilirler. Pek bilinmeyen bir yasağın ihlali nedeniyle bu yıl birçok sürücüye 873 TL ceza kesildi. İşte detaylar...

Türkiye'de sürücüler, trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda oldukça yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalabilirler. Pek bilinmeyen bir yasağın ihlali nedeniyle bu yıl birçok sürücüye 873 TL ceza kesildi. İşte detaylar...

Trafik Cezalarında Büyük Artış: 2023'te Neler Değişti?

2023 yılının başında trafik cezalarına büyük bir zam geldi. 2022 yılında 436 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası, 2023 yılında şaşırtıcı bir şekilde 951 TL'ye yükseldi.

Sürücüler için telefonla konuşma cezası da artık ciddi bir maliyet taşıyor; 951 TL. Yayalara yol vermemenin cezası ise 1917 TL olarak belirlendi. Ayrıca, yüzde 10-30 oranında hız sınırını aşmanın cezası da 951 TL olarak güncellendi.

Engelli Park Alanlarına Dikkat!

Sürücülerin trafik cezalarının yanı sıra araçlarını park ettikleri yerlere de büyük bir dikkat göstermeleri gerekiyor. Engelli bireyler için ayrılan park alanlarına engelli olmayan sürücülerin park etmesi durumunda, 873 TL ceza ödemek zorunda kalabilirler.

Unutmayın ki bu yasağı ihlal ederseniz, ceza otomobilinizin plakasına yazılır ve ödemeniz gerekir. Trafik kurallarına uymanın önemini unutmayın ve yüksek trafik cezalarından kaçınmak için dikkatli olun.

Kaynak:Haber Kaynağı

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