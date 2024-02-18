En Sıcak Ocak Ayını yaşadık

2024 yılının ocak ayı, Türkiye genelinde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dikkat çekici bir dönem oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün derlediği verilere göre, bu dönemde yaşanan sıcaklık artışları, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

2024 Ocak Ayının Genel Sıcaklık Durumu

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan ölçümler, ocak ayının uzun yıllar ortalamasına göre daha sıcak geçtiğini ortaya koydu. Özellikle Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ Malkara, Sakarya Geyve gibi bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçülürken, yurdun diğer bölgelerinde bu değerlerin üzerine çıkıldığı gözlemlendi.

Mevsim Normallerinin Üzerindeki Sıcaklıklar

1991-2020 yılları arasındaki ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,9 dereceyken, 2024 ocak ayında bu değer 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. Bu durum, son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel Sıcaklık Analizleri

Marmara Bölgesi: Marmara'nın bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçülse de, bölgenin büyük bir kısmında normallerin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,2 dereceyken, bu yıl 7,4 derece olarak ölçüldü.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nde de benzer bir durum söz konusu oldu. Akhisar, Dursunbey, Simav çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrederken, bölgenin diğer kesimlerinde normallerin üzerinde değerler görüldü.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi'nde Gazipaşa çevresinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olmasına rağmen, bölgenin genelinde sıcaklık değerleri normallerinin üzerinde gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu'da da Yozgat çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakınken, bölgenin diğer kesimlerinde daha yüksek sıcaklıklar ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi'nde de benzer bir tablo ile karşılaşıldı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalırken, çoğu bölgede normallerin üzerine çıkıldı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Bu bölgelerde de ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti, bu durum bölgenin genelinde sıcaklık artışlarının gözlemlendiğini gösterdi.

2024 Ocak Ayının Sıcaklık Rekorları

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da kaydedilirken, en yüksek sıcaklık 29,3 derece ile Akçakoca'da ölçüldü. Bu rekorlar, Türkiye'nin sıcaklık dağılımındaki büyük farklılıkları ve mevsimsel değişimleri ortaya koyuyor.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Bu sıcaklık değişimleri, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerini net bir şekilde göstermektedir. Artan sıcaklık değerleri, uzun vadede Türkiye'nin iklimi üzerinde ciddi değişikliklere yol açabilir.