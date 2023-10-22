Emine Erdoğan, Filistinli Mağdur Çocuklar İçin İlk Adımı Atıyor

Emine Erdoğan'ın Filistin'deki savaş mağduru çocuklara uzattığı yardım eli, uluslararası ilişkilerde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Filistinli Mevkidaşlarıyla Görüşmesi

Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, Filistinli mevkidaşlarıyla İsrail saldırıları sonucunda zarar gören çocukların Türkiye'ye getirilip tedavi edilmesi konusunda işbirliği önerisinde bulundu. "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarından dolayı mağdur olan çocuklarımızı Türkiye'ye getirip tedavi edilmesini ve saldırılar sona erene kadar onları koruma altına almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ortak Çalışma Gruplarının Kurulması

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Majdalani'yle gerçekleştirilen çevrim içi görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayesinde, saldırı mağduru çocuklara yönelik girişimlerde bulunulacağı vurgulandı. Göktaş, bu çerçevede iki ülke arasında çalışma gruplarının oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Uluslararası Hukuk Vurgusu

Göktaş, "Uluslararası hukukun sağladığı haklar çerçevesinde, bu saldırıların bir an önce durması ve Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce yaşamaları için gereken adımları atmaya hazırız." şeklinde açıklama yaptı.

Emine Erdoğan'ın Daha Önceki Benzer Girişimleri

Daha önce de Emine Erdoğan'ın himayesinde, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Türkiye'ye getirilerek koruma altına alınmıştı. Bu, Türkiye'nin uluslararası alanda insani yardım çalışmalarına ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.