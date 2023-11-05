Emeklilere Özel Dev Promosyon: Bankalar Arası Rekabet Kızışıyor! Bu Banka 12.500 TL Veriyor

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli vatandaşlarımızın gündemi maaş zamlarıyla meşgul olurken, bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyon fırsatları da gözleri üzerine çekti. Yapılan son dakika açıklamalarına göre, belirli şartları yerine getiren emeklilerimize ING Bank, tam 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Peki, bu avantajlı kampanyadan nasıl faydalanabilirsiniz? İşte bu konudaki merak edilenler ve detaylar...

Emekli Maaşlarına Rekor Promosyon: ING Bank'tan Müjde!

Emekli maaşlarına yapılacak zamlar henüz netlik kazanmamışken, bankaların emekliler için hazırladığı promosyon paketleri dikkat çekiyor. ING Bank ise bu rekabette öne çıkmayı başardı. Emekli maaşınızı belirli bir süre için ING Bank üzerinden alma taahhüdü vermeniz halinde, maaş aralığınıza göre değişen miktarlarda nakit promosyonun sahibi olabilirsiniz.

İşte ING Bank'tan Emekliye Özel Nakit Avantajlar:

Aylık geliriniz 3.500 TL'ye kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası ise 5.950 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası ise 7.650 TL,

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL promosyon kazanabilirsiniz.

Kampanya Detayları ve Başvuru İşlemleri

Promosyon paketinden yararlanmak isteyen emekli maaş müşterileri, 3 yıl süreyle ING Bank'tan maaş alma taahhüdünde bulunmalıdır. Taahhütnamenin imzalanmasının ardından, belirtilen maaş aralıklarına göre nakit promosyon hesabınıza yatırılacaktır. Bunun yanı sıra, Otomatik Fatura Talimatı vererek ek promosyonlardan da yararlanma şansınız var.

Fırsatı Kaçırmayın: Kampanya Tarihleri!

Bu cazip kampanyadan faydalanmak için 13 Mart 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında başvurmanız gerekmektedir. Bu tarihler dışında yapılan başvurular kampanya kapsamı dışında kalacaktır.

SGK Emekli Maaşı Promosyonu Almanın Yolları

SGK emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen emekliler, banka şubelerine giderek ya da çevrimiçi sistemler üzerinden başvuru yaparak gerekli bilgileri alabilirler. SGK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur tüm emekliler ve ölüm aylığı ya da malulen emekli olan vatandaşlarımız bu promosyondan yararlanma hakkına sahiptir.

Maaş aralığınız promosyon tutarını etkileyebilir; bankalar, maaşınıza göre farklı promosyon miktarları sunar. Promosyon ödemelerinin yanı sıra, kredi kartı kullanımı gibi ek avantajlar da sağlanmaktadır. En yüksek promosyon veren banka ve kampanyalar hakkında bilgi almak için şubeleri ziyaret edebilirsiniz.