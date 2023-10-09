EMADDER'den EYT Yasası Tepkisi: Mezarda Emekliliğe Hayır Mitingi Yapılacak

Türkiye genelinde 6 ay önce kurulan ve emeklilikte adalet arayışıyla hareket eden Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), yeni düzenlenen EYT yasasının bazı çalışanları mağdur ettiğini belirtti. EMADDER üyeleri 15 Ekim'de İstanbul'da Mezarda Emekliliğe Hayır Mitingi yapacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Kısa adı EMADDER olan Emeklilikte Adalet Derneği yaklaşık 6 ay önce kurulmuş, Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde örgütlenerek, emeklilikte adaletin sağlanması için hak mücadelesi sürdüren bir dernektir.

3/3/2023 tarihinde yeniden düzenlenen EYT yasası, tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlemesi yerine, sadece 8/9/99 tarihi öncesi çalışanları kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçmiştir. Bu nedenle 1 gün, 1ay, 1 veya bir kaç yıl işe geç başlanmış olması nedeniyle, akranların benzer ve hatta daha fazla prim günüyle emekliliğe ulaşmalarında 17/20 yıl fark oluştu. Neredeyse insan ömrünün 1/4 lük süresi olan bu fark anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı için basında 2000Liler olarak bilinen 8/9/99 tarihinden sonra işe başlayanlar açışından büyük bir mağduriyet doğurmuştur.

2000'lilerin aslında amacı ne emekli olmak ne de Eyt kapsamına dahil olmaktır. Bizleri yaralayan aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla, benzer ve hatta daha fazla primle 2.sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlayan ADALETSİZLİK'tir.

Üye sayısı ve destekçisi her geçen gün artan derneğimizin, EYT kapsamında belirlenen tarih olan 8 Eylül 1999 yılı sonrası iş başlangıcı yaparak sigorta sistemine dahil olan, ancak yapılan düzenleme ile akranlarından daha fazla çalışmış ve daha fazla sigorta primi ödemiş olmasına rağmen, emekli olabilmek için erkeklerde 17 yıl, kadınlarda ise 20 yıl fazladan çalışmak zorunda bırakılan ve yıllarca emeklilik için beklemeye mahkum edilen milyonlarca çalışanın sesi olmak için mücadelesini sürdürmektedir.

Bizler çalışma hayatında iş barışını ortadan kaldıran ve emekçilere mezarda emekliliği reva gören bu haksızlığa karşı milyonların sesi olmaya devam edeceğiz.

Emeklilikte adaletsizliğe uğramış milyonların içinde çok sayıda medya mensubunun da o lduğunu bildiğimiz ve haklı davamızda, sizlerin de haberlerinizde yanımızda olacağınıza inancımız tamdır.