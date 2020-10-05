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Elazığ'da belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları yansıtıldı

Elazığ'da belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları yansıtıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları yansıtıldı.

Azerbaycan'a destek vermek amacıyla belediye hizmet binasına ışıklarla yansıtılan Türk ve Azerbaycan bayraklarının görüntüsü, ilgi çekti.

Vatandaşlardan Samet Özcan, bayrağın yansıtıldığını görünce gururlandığını, eşi ile durup fotoğraf çektiklerini söyledi.

Özcan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin her daim yanındayız. Elazığ’da deprem olduğunda buraya haber vermeden geldiler. Dediler ki 'kardeş haber vermez direkt gelir'. Biz de gerekirse haber vermeden gideriz. Biz de yardımlarına her daim koşarız. Biz canımız var Allah'ın izni ile onu da veririz." dedi.

Turgay Dil de Azerbaycan'ın haklı direnişinin mutlu son ile bitmesi için dua ettiklerini aktardı.

Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirten Dil, "Azerbaycan’da kardeşlerimizin verdiği mücadele yeri geliyor hüzünlendiriyor yeri geliyor gururlandırıyor. Biz dua ediyoruz. Toplumsal bir hareket oluşturma adına bu çalışmaları da beğeniyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBayrakElazığTürkiye
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