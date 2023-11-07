Ekmen: Narenciye çözüm bekliyor

Türkiye’deki narenciye üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Mersin’de limon üreticileri başta olmak üzere narenciyecilerin büyük bir kriz yaşadığını, yüksek orandaki rekolte artışı ve ihracat miktarının yetersizliği sebebiyle fiyatların çok düştüğünü ifade eden Ekmen, Tarım Bakanı Yumaklı’ya bakanlığın herhangi bir çalışmasının olup olmadığını sordu.

Limon üreticilerinin ağaçlarını bahçelerinden sökme noktasına geldiğini belirten Ekmen, tarımsal planlama, ihracat desteği, narenciye ürünlerine fiyat fark desteği ve buğdayda TMO, pamukta Çukobirlik’in yaptığı gibi narenciyede de satın alım yapacak bir kurumun olması gerektiğini vurgulayarak şu soruları sordu:

1. Narenciye üreticilerinin mağduriyetini gidermek için bir çalışma yürütüyor musunuz?

2. Limon üreticilerinin mağduriyetini gidermek için bir çalışma yürütüyor musunuz?

3. Türkiye’deki narenciye üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Mersin ili için narenciye üretiminde tarımsal planlamaya yönelik bir çalışma yürütüyor musunuz?

4. Narenciye üreticilerinin ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması için herhangi bir destek planınınız var mı?

5. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek için sulama ve gübre desteği programlarınız nelerdir?