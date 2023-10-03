Ekim Ayı İçin Uzmanlardan Sürpriz Hava Durumu Tahminleri: Sonbaharda Hangi Bölgeler Karla Tanışacak?

Son zamanlarda sıcak havanın hakim olduğu yaz mevsimi sonrasında, sonbahar kapımıza dayandı. Ülkemizin birçok noktasında yağmur damlaları toprağa düşmeye başlarken, meteoroloji uzmanlarından Ekim ayı tahminleri geldi. İşte yeni sonbahar mevsimi hava durumu analizi ve detayları.

Sıcak Yaz Mevsiminin Ardından

Türkiye, bu yıl geçmişteki en sıcak yaz mevsimlerinden birini deneyimledi. Sıcak hava dalgaları ve yağışsız günler, ülkemiz genelinde kuraklık sorununa yol açtı. Hatta bazı bölgelerimizdeki barajların suları azaldı. Ancak, beklenen yağmurlar bazı bölgelerimize müjde gibi geldi.

Ekim Ayı için Meteorolojik Tahminler

Sosyal medya platformlarında meteoroloji uzmanlarından gelen bilgilere göre, Ekim ayı için hava durumu tahminleri oldukça ilgi çekici. Ekim ayının, yıllık ortalamalara kıyasla biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz yaylaları ve Doğu Anadolu bölgesindeki kayak merkezleri için kar sezonunun başlangıcını işaret ediyor. Fakat Trakya, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için yağış miktarının azalacağı öngörülüyor.

Yağış Beklentileri ve Bölgeler

Yağışlarla ilgili olarak, deniz sularının sıcaklığının devam etmesi ve soğuma ile birlikte İstanbul, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için normal yağış alması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışın normallerden daha fazla olması bekleniyor. İç Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için de yağış miktarının artacağı belirtiliyor.

Hava Sıcaklıkları ve Beklentiler

Sonbahar mevsiminin ilerleyişiyle birlikte sıcak havaların sayısı azalacak. Fakat bu, sıcak hava dalgalarının tamamen sona ereceği anlamına gelmiyor. Meteoroloji uzmanları, Ekim ayında sıcak günlerin azalacağını, soğuk ve serin hava koşullarının daha baskın olacağını belirtiyor.