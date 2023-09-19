Ehliyet Yenileme İşlemi ve Gerekli Belgeler! İşte detaylar

Ehliyet yenileme işlemi, yasal prosedürlere uygun olarak belirli belgelerle gerçekleştirilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2016 tarihinde geçici bir madde eklenmesiyle sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için belli şartları karşılamak zorundadır. Eğer siz de "Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?" sorusunun cevabını arıyorsanız, bu yazıyı incelemeye devam edin.

Ehliyet Yenileme Şartları

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen koşullar doğrultusunda sürücü belgelerinin 5 yıl içerisinde değiştirilmesi gerekmektedir. İlk olarak 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği belirtilen süre, 1 Ocak 2024 tarihine uzatılmıştır. Bu nedenle, ehliyet yenileme işlemi için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Eski Belgelerin Değiştirilmesi

Eski tip sürücü belgeleri artık kullanılmamakta ve çipli kimlik ve sürücü belgeleri tercih edilmektedir. Bu nedenle, eski tip sürücü belgenizin çip özelliği taşımadığı ya da kaybolduğu durumlarda yenileme işlemine başvurmanız gerekebilir. İşlem için gerekli belgeleri topladıktan sonra yetkili mercilere başvuru yapabilirsiniz. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra alınmış ehliyetler için ise yenileme işlemine gerek yoktur.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler ve Evraklar

Ehliyet yenileme işlemi için gereken belgeler şunlardır:

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) Sürücü sağlık raporu Anlaşmalı bankalara yatırılacak harç ücreti makbuzu Eski sürücü belgesi Kan grubunu gösteren belge 1 adet biyometrik fotoğraf (6 aydan eski olmamalı) Adli sicil belgesi

Eski tip ehliyetin yenileme harç ücreti 2022 yılı için 15 TL iken, çipli sürücü belgesi kaybedildiğinde yenileme harç ücreti 345 TL'dir. Harç ödemelerini çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeler, devlet ve özel bankalar, PTT, Emniyet ve Maliye üzerinden yapılabilmektedir. Ödemeniz gereken miktarın bir kısmı Polis Vakfı hizmet bedeli olarak alınırken, büyük kısmı Değerli Kağıt Bedeli olarak tahsil edilmektedir.

Ehliyet Yenileme İşlemleri

Ehliyet yenileme işlemi için gereken belgeleri topladıktan ve harçları ödedikten sonra, nüfus müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce randevu oluşturmanız mümkündür. Online ortamda internet üzerinden veya çağrı merkezini arayarak randevu talebi oluşturabilirsiniz. Ancak, randevusuz işlem yapmak uzun bekleme sürelerine neden olabilir. Ehliyet yenileme işlemleri için uygun randevu yöntemini seçebilirsiniz.

Randevu saatinde nüfus müdürlüğüne gittiğinizde işlemleriniz aynı gün içerisinde tamamlanır ve yaklaşık 1 hafta sonra yeni ehliyetiniz adresinize postalanır. Bu süreçte kullanmanız için size geçici sürücü belgesi verilir.

Dijital Ehliyet Yenileme

Ticari araçlarda kullanılan sayısal takograf kontrol cihazları için özel ehliyetler olan "dijital ehliyetler" belli durumlarda yenilenmelidir. Sürücü kartları için 2022 yılında 217 TL, şirket ve servis kartları için 612 TL harç ödenir. Dijital ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeleri topladıktan sonra staum.tobb.org.tr adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Dijital ehliyet yenileme için gereken belgeler şunlardır:

Sürücü belgesi veya nüfus cüzdanı ve fotokopisi

1 adet biyometrik fotoğraf

Dijital Ehliyet Servis ve Şirket Kartı başvurularında ise ek belgeler gerekmektedir. Bu belgeler imza sirküleri, vekaletname, oda kayıt belgesi, vergi levha fotokopisi, Servis Yetki Belgesi fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, servis veya şirket kaşesini içermektedir.

Ehliyet Yenileme Süresi

Sürücü belgesine sahip olanların ehliyet yenileme sıklığı farklılık göstermektedir. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri için ehliyet yenileme süresi 10 yıldır.