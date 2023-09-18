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Ehliyet Yaş Sınırı Düştü: Yeni Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

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Ehliyet Yaş Sınırı Düştü: Yeni Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, ehliyet almak isteyen kişiler için yaş şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Türkiye genelinde yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bu karar, sürücü adayları için büyük bir kolaylık getiriyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, ehliyet almak isteyen kişiler için yaş şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Türkiye genelinde yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bu karar, sürücü adayları için büyük bir kolaylık getiriyor.

Önemli Değişiklikler

Yeni yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Ayrıca, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi.

Yönetmelik Detayları

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nde bir dizi değişiklik yapıldığı belirtildi. Yönetmeliğin maddeleri arasında taşıtların teknik şartlarını ve hususi taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen bölümler de yer aldı.

Uzmanlar Ne Diyor?

Bu değişikliği değerlendiren uzmanlar, daha genç yaşlarda ehliyet alabilme olanağının, sürücü eğitimini daha erken yaşlarda almayı teşvik edeceğini ve trafik kültürünün daha erken oturabileceğini belirtiyorlar.

Toplumdan Tepkiler

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada birçok kişi, yaş sınırının düşmesinin olumlu olduğunu ifade ederken, bazı kesimler bu tür değişikliklerin trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte ehliyet alacak sürücü adayları için yaş sınırı esnetildi. Yeni yönetmelik, birçok sürücü adayını sevindirirken, konu hakkında farklı görüşler de bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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