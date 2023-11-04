Ege ve Marmara için Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Yağışlara Karşı Hazırlıklı Olun!

Türkiye'nin batı bölgelerinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra başlayacak yağışlarla Marmara ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra birkaç iç kesimde de sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisini göstermesi öngörülüyor.

Gökgürültülü Sağanak Yağışların Rotaları

Hava durumu raporlarının ayrıntılarına inildiğinde, Marmara'nın batısında ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların güç kazanacağı belirtiliyor. Antalya, Bolu, Düzce gibi illerimizde de benzer hava koşullarının hakim olması bekleniyor. Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevreleri de bu yağışlı havadan nasibini alacak.

Günlük Hava Durumu Tahmini ve Beklenen Etkileri

Meteoroloji'den alınan günlük rapora göre; sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde sis ve pusun etkili olacağı tahmin edilirken, günün ilerleyen saatlerinde kuvvetlenmesi beklenen yağışlarla beraber ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz etkilerin meydana gelme ihtimali yüksek.

Sıcaklık Değerlerindeki Değişimler ve Önlemler

Sıcaklık değerlerinin kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artış göstereceği, ülke genelinin ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla seyretmeye devam edeceği ifade ediliyor.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Tehlikesine Karşı Uyarılar

Meteoroloji'nin uyarılarına göre, Marmara'nın batısında ve Ege kıyılarında kuvvetli yağışların yanı sıra, Marmara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Ege'de ise güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarlar fırtına seviyelerine çıkabilir. Trakya ile Çanakkale çevrelerinde rüzgar hızının daha da artarak şiddetli fırtına seviyesine ulaşabileceği ve bu durumun devrilme, uçma gibi tehlikelere sebep olabileceği vurgulanıyor.

Öneriler ve Alınması Gereken Tedbirler

Bu tür hava koşullarında ani su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi doğa olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca hortum oluşma riskine karşı da hazırlıklı olunması gerekiyor. Rüzgarın getirebileceği tehlikelere karşı ise ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmalarına karşı önlemler alınmalıdır. Ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirlerin önceden planlanması önem taşımaktadır.