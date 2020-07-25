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Düzce'de karnına "yorgun mermi" isabet eden kadın yaralandı

Düzce'de karnına

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde parkta otururken karnına "yorgun mermi" isabet eden yaşlı kadın yaralandı.

İlçe merkezindeki parkta oğluyla oturup çay içen Müzeyyen Dikgöz'ün (65) karnına, masadan sekerek gelen kurşun isabet etti.

Yaralanan Dikgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği noktada şerit çekerek delil çalışması yaptı.

Dikgöz'ün bölgeden geçen bir konvoydan ateşlenen silahla yaralandığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.


Anahtar Kelimeler:
Silahla YaralamaYorgun Mermi
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