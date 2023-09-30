Doğu Ekspresi'nde Yeni Dönem: Fiyatlarda Beklenmedik Zam! Doğu Ekspresi 2023 Fiyatları

Ülkemizin en popüler tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatlarında son dönemde yaşanan zam dikkat çekiyor. 16 Eylül 2023'ten itibaren yürürlüğe giren bu yeni zamla birlikte bilet fiyatlarına ilişkin detaylı bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Doğu Ekspresi Hakkında Genel Bilgi

Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan Kars Garı'na kadar seyahat eden ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen bir ekspres tren servisidir. Özellikle sosyal medyada paylaşılan etkileyici manzara fotoğrafları sayesinde büyük bir popülerlik kazanmıştır. Kış aylarında, Aralık ile Mart arasında, muhteşem kış manzaralarını seyredebilir, 26 saat süren bu eşsiz yolculuğu deneyimleyebilirsiniz.

Doğu Ekspresi'nin Benzersiz Rotası

Doğu Ekspresi ile gerçekleştireceğiniz bu yolculukta; İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Tren rotası şu şehirlerden geçmektedir:

Ankara

Kırıkkale

Kayseri

Sivas

Erzincan

Erzurum

Kars

Doğu Ekspresi'nin 2023 Yılı Bilet Fiyatları

16 Eylül 2023 tarihi itibariyle uygulamaya konulan yeni fiyatlar şu şekildedir:

Pulman Vagon Bilet Fiyatları:

Tam: 400₺

Genç (13-26 yaş): 340₺

Öğretmen: 340₺

60-64 yaş (yüzde 15 indirim): 340₺

65 yaş ve üzeri (yüzde 50 indirim): 200₺

TSK Personeli: 340₺

Diğer Personel: 320₺

Basın: 340₺

Çocuk (7-12 yaş): 200₺

Örtülü Kuşetli Vagon Bilet Fiyatları:

Tam: 720₺

Genç (13-26 yaş): 660₺

Öğretmen: 660₺

60-64 yaş (yüzde 15 indirim): 660₺

65 yaş ve üzeri (yüzde 50 indirim): 520₺

TSK Personeli: 660₺

Diğer Personel: 640₺

Basın: 660₺

Çocuk (7-12 yaş): 520₺

Bilet Nasıl ve Nereden Alınır?

Doğu Ekspresi bileti almak oldukça kolaydır. İsterseniz online olarak "https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr" adresini ziyaret edebilir veya E-BİLET TCDD uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca, TCDD tren gar ve istasyonlarındaki gişelerden bilet alabilir veya TCDD İletişim Hattı "444 8 233" numarası üzerinden telefonla bilet temin edebilirsiniz.