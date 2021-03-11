Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli, karla yeniden beyaza büründü.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte, soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kentte, sabah saatlerinde sürücüler cadde ve sokakların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf ise sabah saatlerinde kürek ve fırça yardımıyla iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Beyaza bürüne tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.

- Kars

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Beyaza bürünen Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde güzel manzaralar oluştu.

- Tunceli

Tunceli'de de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimler ile Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen ilçelerde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da da Çıldır Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

Buzla kaplı gölün kar örtüsüyle bütünleşmesiyle manzara dikkat çekici hale geldi.