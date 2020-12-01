Doğal Gaz Faturasında Yüzde 40 Tasarruf Sağlamak Mümkün

27 il, 189 ilçe ve beldeden oluşan faaliyet bölgesindeki 3,5 milyondan fazla abonesine temiz, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazı güvenle ulaştıran ve her yıl daha fazla aileyi doğal gazla tanıştırmak amacıyla hız kesmeden çalışan Aksa Doğalgaz, soğuk havanın kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte tasarruflu doğal gaz kullanımı için önerilerini paylaştı. Mutfakta ve banyoda tüpe göre beş kat daha ucuz olan ve ısınmada ithal kömüre göre yarı yarıya tasarruf sağlayan doğal gazı kullanırken, oda sıcaklığını sadece bir derece düşürerek yüzde yedi tasarruf elde edebilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evde vakit geçirme sürelerinin uzamasıyla birlikte doğal gaz tüketimleri artış gösterirken; alacağınız küçük önlemlerle hem doğal gaz faturanızda önemli oranda tasarruf sağlayabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabilirsiniz.

Termostatı sadece 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamak %7'ye varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlar.

Isı kaybının büyük bir çoğunluğu, çatı, duvar ve pencerelerin ısıyı içeride tutacak özellikte olmamasından kaynaklanır. Dış cephe yalıtımı ile yüzde 40, çatı ve pencere yalıtımı ile ise yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf edilebilir.

Tek camlı pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturur; çift cam kullanarak bu kayıp yüzde 50 oranında azaltılabilir.

İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir.

almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir. Termostatik vanalar, sıcak suyun radyatöre geçişini, oda sıcaklığı ayarladığımız değere erişince kısar veya tamamen kapatır. Sonuç olarak, sıcak su akışının kesilmesi, kombi ya da kazanların daha az çalışmasını ve yüzde 15’e varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlar.

Kombi yeniden çalıştırıldığında, soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla çalışır ve doğal gaz harcar. Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

Radyatörlerin üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da mermer bulunması çamaşırları oda içerisinde kurutmak yakıt tüketimini artırır. Radyatörlerin ısı akışını engel olmayacak şekilde kullanılması ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.

Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.

Güvenli doğal gaz kullanımı için havalandırma menfezlerinin asla kapatılmaması gerektiğine dikkat çeken Aksa Doğalgaz, tüm abonelerine doğal gaz yakıcı cihazlarının periyodik bakımlarını ve yılda bir kez baca temizliği yaptırmalarını hatırlatırken; sağlıklı, konforlu ve sıcak bir kış diliyor.