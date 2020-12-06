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Diyarbakır'da evde kalanlara "Küçede sanat var" müzik etkinliği

Diyarbakır'da evde kalanlara

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için açık havada canlı müzik etkinliği düzenledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı "Küçede sanat var" etkinlikleri kapsamında müzik ziyafeti sundu.

Vatandaşlara moral sağlaması amacıyla, kent meydanına gelen Kent Konservatuarı sanatçıları Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça şarkılar seslendirdi.

İlgi gören konsere, Diyarbakırlılar balkon ve pencerelerinden eşlik edip alkış tuttu.

Anahtar Kelimeler:
"Küçede Sanat Var"Dİyarbakir
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