Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç
Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından...
Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir
Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir
Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz
Dijital faşizme karşı hep birlikte...
Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık
Terörle mücadelede ilk kez tünelin...

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

- Anne Solmaz Öğrünç:- "HDP oğlumu götürüp, PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum"- Ağabey Mehmet Sıddık Çifçi:- "Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Sorumlu HDP'dir"

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 451'inci gününde sürüyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

"HDP oğlumu götürüp, PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum." diyen Öğrünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Öğrünç, birçok ailenin teslim olan çocuklarına kavuştuğunu hatırlatarak, tüm annelerden destek beklediklerini ifade etti.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de ailelerin teslim olan çocuklarına kavuşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çifçi, kardeşinin de teslim olmasını istediklerini belirterek, "Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Sorumlu HDP'dir. HDP götürdü. İsterlerse geri de getirirler ama HDP istemiyor, getirmiyor. Ölene kadar burada oturacağım, gitmeyeceğim." diye konuştu.



Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır AnneleriEvlat NÖbetİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.