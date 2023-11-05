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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1525'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1525'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için eyleme devam ettiğini söyledi.

Demir, "Yaklaşık 5 senedir burada bu eylemi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Benim oğlumu HDP kandırdı, kaçırdı, götürdü." ifadelerini kullandı.

Oğluna teslim olması yönünde çağrı yapan Demir, "Oğlum orası senin yerin değil. Senin hasretinden öldüm, her gün ağlıyorum. Seni çok özledim. Senin gençliğini, hayallerini çaldılar." dedi.

Oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu da her sabah çadırın yolunu tutuğunu dile getirerek, "Mahmut'u almakta kararlıyım. Allah bana güç ve kuvvet verdikçe, ayağım ve dilim tuttuğu sürece ben oğlumun peşini bırakmam." şeklinde konuştu.

Uslu, oğlundan teslim olmasını istedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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